Губернатор Калифорнии выступил против решения Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал отправку президентом Трампом военнослужащих национальной гвардии в штат "целенаправленно подстрекательским шагом" и заявил, что это только усилит напряженность.

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"Это неправильный шаг, который подорвет общественное доверие", - сказал Ньюсом.

Как сообщалось ранее, администрация Трампа, несмотря на возражения губернатора Калифорнии, санкционировала ввод двухтысячного контингента национальной гвардии в Лос-Анджелес. Поводом для такого решения стали продолжающиеся уже вторые сутки массовые столкновения между протестующими и подразделениями иммиграционной службы, использовавшими спецсредства защиты.

Ньюсом призвал протестующих в Лос-Анджелесе не прибегать к насилию во время протестов, потому что это даст администрации Трампа "зрелище", которого она хочет, сообщает CNN.

"Федеральное правительство берет под свой контроль Калифорнийскую национальную гвардию и размещает 2000 солдат в Лос-Анджелесе - не потому, что там не хватает сотрудников правоохранительных органов, а потому, что они хотят зрелища. Не давайте им ни одного повода", - написал губернатор-демократ в соцсети X.

Протесты начались в пятницу: демонстранты собрались возле федерального здания в центре Лос-Анджелеса после того, как не менее 44 человек были задержаны в ходе иммиграционных рейдов по всему городу. Демонстрации продолжились в субботу с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат агентами пограничного контроля в попытке разогнать толпу, а некоторые протестующие были задержаны.

Министр обороны Пит Хегсет пригрозил развернуть в "золотом штате" силы армии США.