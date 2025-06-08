США давят на Британию из-за планов КНР открыть посольство в Лондоне

Администрация США предупредила британское правительство о рисках, связанных с возможным открытием нового посольства КНР в центре Лондона.

Как сообщает The Times, американских чиновников беспокоит близость дипломатического объекта к ключевым финансовым центрам и узлам связи, что, по их мнению, создает угрозу утечки секретных данных.

Китай приобрел здание бывшего Королевского монетного двора ещё шесть лет назад, но до сих пор не получил разрешения на его реконструкцию. По данным Financial Times, Лондон может одобрить проект — который станет крупнейшим китайским посольством в Европе — но с жесткими условиями.

Высокопоставленный представитель США заявил изданию, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» возможностью доступа КНР к конфиденциальной информации. Источники утверждают, что Дональд Трамп лично призывал премьер-министра Кира Стармера заблокировать планы Пекина, ссылаясь на риски для разведывательного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Макрон перенес фокус с России на Китай после провала санкционной политики.