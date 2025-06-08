Макрон изменил стратегию по РФ после провала санкционной политики

Президент Франции Эммануэль Макрон, не добившись желаемых результатов в давлении на Россию, изменил стратегию и направил угрозы в адрес Китая.

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Как сообщает китайское издание Sohu, французский лидер потребовал от Пекина повлиять на взаимодействие Москвы и Пхеньяна, чтобы предотвратить возможное появление северокорейских военных в Европе. В качестве рычага давления Макрон допустил расширение НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Издание отмечает противоречивость позиции Макрона, который ранее выступал против усиления роли альянса в Азии. По его мнению, попытка шантажа Пекина угрозами расширения НАТО не только не принесет результатов, но и может ухудшить отношения между Китаем и Францией.

Ранее сообщалось, что Иран осудил новые санкции США.