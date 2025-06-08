Украинские пограничники отказались пускать блогера из-за российского штампа

Турецкий тревел-блогер Толга Озтюрк, имеющий российский штамп в паспорте, не смог пересечь границу с Украиной и был подвергнут допросу, сообщает РИА Новости.

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Путешественник отправился с вокзала в Кишиневе в Киев. На время в пути должно было уйти примерно 19 часов, однако в 4:00 его вместе с оператором и неким гражданином КНР сняли с рейса на станции Могилев-Подольский. По словам Озтюрка, их отвели на допрос, у блогера конфисковали смартфон, изучили все фотографии в галерее, которые в том числе были сняты и в России, а после военные его обыскали.

Блогер не скрывает, что пограничников крайне интересовало его отношение к России. В беседе с ними он сказал, что «любит Украину и посещал ее уже шесть раз».

Мои видео из России посмотрели на YouTube, потом включили камеру и записали мой допрос. В основном интересовались моим мнением о России. Если бы я ответил неправильно, то это был бы путь в никуда Толга Озтюрк турецкий блогер-путешественник

Как пояснил Озтюрк, через полтора часа его вновь вызвали и сказали, что он «чист», но на Украину его все равно не пустят. На военном автомобиле их отвезли на границу с Молдавией.

По словам сопровождающего блогера оператора Йигита, ему пограничники предложили продолжить путешествие по Украине одному, на что тот отказался. Как указали сотрудники украинской погранслужбы, у Озтюрка была проблема с паспортом из-за российского штампа. По словам самого блогера, его предостерегали, что попасть с российским штампом на Украину достаточно проблематично, но он все же решил попробовать.

Ранее стало известно, что одна из европейских стран стала высаживать россиян из поездов на пути в Калининград.