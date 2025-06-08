В США отзывают 1,7 млн упаковок яиц из-за риска сальмонеллы

В Соединённых Штатах из-за угрозы заражения сальмонеллой отзывают 1,7 млн упаковок яиц.

Об этом говорится в заявлении американского Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

«Компания August Egg Company в Хилмаре, штат Калифорния, отзывает 1,7 млн дюжин... яиц... поскольку они могут быть заражены сальмонеллой», — передаёт ведомство.

Отмечается, что яйца распространялись с 3 февраля в Калифорнии, Неваде, Вашингтоне, Аризоне, Вайоминге, Нью-Мексико, Небраске, Индиане и Иллинойсе.

В феврале цены на яйца в США выросли на 59% в годовом выражении.

В Bloomberg в марте также писали, что США столкнулись с трудностями с поиском яиц для импорта в страну.