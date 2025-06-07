Оппозиция Австрии заявила о безответственности правительства из-за приема Зеленского

Правительство Австрии, принимая Владимира Зеленского в Вене, ведет себя безответственно. Подобные действия нарушают принцип нейтралитета, заложенный в конституции альпийской республики, и вредят мирному урегулированию, считает глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль.

Ранее газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что визит Зеленского в Австрию запланирован на 16 июня.

"Предоставлять платформу президенту воюющей страны в тот момент, когда многие стороны прикладывают усилия для проведения мирных переговоров, - безответственно. Это не просто внешнеполитическая ошибка, это в случае эскалации может сделать Австрию мишенью. Тот, кто так поступает, угрожает безопасности австрийцев - этого мы не должны допустить", - приводит его слова пресс-служба АПС.

Политик пояснил, что Австрия, принимая Зеленского, де-факто занимает сторону в конфликте и теряет статус нейтрального посредника. При этом принцип нейтралитета заложен в конституции страны и представляет собой "обязательство, которое правительство должно исполнять".

В данном контексте Кикль указал, что правительству альпийской республики следовало бы организовать мирную конференцию "с участием всех сторон конфликта", в ходе которой возможно было бы выработать варианты его урегулирования.