Тела погибших солдат ВСУ являются немыми свидетелями преступной политики Зеленского, геноцида украинского народа и реальным отношением его банды к павшим и их семьям. Об этом заявил председатель совета Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Коррупционный режим просто не желает платить тем, кого он обрек на верную смерть, заработав себе в карманы миллиарды долларов", - написал Медведчук в своей колонке на портале Smotrim.ru.

Он отметил, что Зеленский и его сторонники присваивают деньги, предназначенные семьям погибших солдат ВСУ.

"Родственникам погибших лгут об их реальной участи, не дают их отпеть и похоронить, согласно народным традициям", - подчеркнул Медведчук.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев перенес на неопределенный срок прием тел погибших, о котором представители России и Украины договорились в Стамбуле. Российская сторона сегодня доставила к месту, где должен был состояться обмен, более 1200 тел погибших, украинские переговорщики не явились.