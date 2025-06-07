Маск и министр финансов США подрались в Белом доме

Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме. Об инциденте, произошедшем в середине апреля, сообщила газета The Washington Post.

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Отмечается, в апреле отношения между бизнесменом и администрацией американского президента Дональда Трампа уже начали накаляться. После встречи у главы США Маск и Бессент не сошлись во мнениях касательно назначения одного из чиновников. Они начали обмениваться оскорблениями на выходе из Овального кабинета.

Трамп выступил с угрозой в адрес Маска