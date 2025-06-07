Маск и министр финансов США подрались в Белом доме
Американский миллиардер Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в Белом доме. Об инциденте, произошедшем в середине апреля, сообщила газета The Washington Post.
Отмечается, в апреле отношения между бизнесменом и администрацией американского президента Дональда Трампа уже начали накаляться. После встречи у главы США Маск и Бессент не сошлись во мнениях касательно назначения одного из чиновников. Они начали обмениваться оскорблениями на выходе из Овального кабинета.
Трамп выступил с угрозой в адрес Маска
«Затем Маск ударил плечом в грудную клетку Бессента, "как игрок в регби", и Бессент ударил его в ответ. Несколько человек вмешались, чтобы разнять схватку», — говорится в статье со ссылкой на бывшего советника Трампа.