Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что выступает против поспешного приема Украины в Евросоюз. В интервью венгерскому журналу Mandiner он отметил, что при обсуждении этого вопроса Украина должна считаться с интересами других стран, которым не соответствует ее ускоренное присоединение к сообществу.

"В данный момент я выступаю против вступления Украины в Европейский союз", - сказал Навроцкий, который 1 июня одержал победу на выборах главы государства и должен занять свой пост 6 августа, когда истечет срок полномочий нынешнего президента Анджея Дуды.

"Украина должна понимать, что у других европейских стран, таких как Польша и Венгрия, есть свои интересы", - пояснил Навроцкий.

Он уточнил, что членство Украины в ЕС нанесет вред экономике и сельскому хозяйству европейских стран. По его словам, он не соглашался с этим, будучи кандидатом на выборах от оппозиционной партии "Право и справедливость", и не согласится, когда вступит в должность президента.

Кроме того, Киев до сих пор не выполнил ряд требований Варшавы, в том числе не согласился на перезахоронение жертв Волынской резни - массового уничтожения украинскими националистами польского населения в 1943 году на западе Украины.

"Нам необходимо достичь компромисса и консенсуса по этим вопросам", - сказал Навроцкий.

В то же время он утверждал, что Польша должна поддерживать Украину в конфликте с Россией, которая якобы является "самой большой угрозой для всего региона" Восточной Европы. При этом Навроцкий подтвердил, что "очень критически относится к Российской Федерации".

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Взгляды Навроцкого относительно Украины противоречат взглядам премьер-министра Польши Дональда Туска, который является лидером партии "Гражданская платформа". Поскольку Польша является парламентской республикой, глава правительства пользуется основной полнотой власти и определяет внешнюю политику страны.