WP: Трамп назвал Маска «злостным наркоманом»

Президент США Дональд Трамп в одном из телефонных разговор назвал американского предпринимателя Илона Маска «злостным наркоманом». Об этом в субботу, 7 июня, сообщила газета The Washington Post.

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По данным журналистов, это связано с пристрастием миллиардера к запрещенным веществам, передает газета.

Также Дональд Трамп допустил, что Илон Маск мог вступить с ним в конфликт, находясь под воздействием наркотических веществ. Глава Белого дома назвал бизнесмена «сумасшедшим» и не исключил наличия связи между его поведением и употреблением запрещенных препаратов.

30 мая СМИ сообщили, что в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа у Маск регулярно употреблял анестетик кетамин, экстази и психоделические грибы. Согласно информации журналистов, миллиардер возил эти вещества в путешествия в упаковке от лекарств. На следующий день предприниматель опроверг сообщения о том, что он принимает кетамин.

5 июня бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал проверить информацию о возможном употреблении Маском наркотиков и его попытках получить засекреченные данные о Китае из Пентагона.