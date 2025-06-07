Трамп выступил с угрозой в адрес Маска

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск столкнется с "серьезными последствиями", если решит финансировать кандидатов от Демократической партии, выступающих против проекта бюджета, предложенного республиканцами. Об этом глава Белого дома заявил в телефонном интервью телеканалу NBC News.

"Если он это сделает, ему придется заплатить за это. Это будут очень серьезные последствия", - подчеркнул Трамп, отказавшись при этом раскрыть, о каких именно мерах идет речь.

Ранее между Трампом и Маском произошел публичный конфликт, вылившийся в серию взаимных обвинений и угроз в X и Truth Social. Президент отметил, что не собирается восстанавливать отношения с Маском.

WP: Белый дом пытался примирить Трампа и Маска

Американский лидер также добавил, что считает их взаимодействие завершенным.

"Я так предполагаю, да", - сказал Трамп, заявив, что не намерен контактировать с Маском в будущем. "У меня слишком много других дел. Я не собираюсь с ним разговаривать", - добавил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома обвинил Маска в неуважении к институту президентства. "Он очень неуважительно себя ведет. Такое отношение к должности президента недопустимо", - подчеркнул американский лидер.