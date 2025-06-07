WP: Белый дом пытался примирить Трампа и Маска

Белый дом предпринял попытки смягчить растущий конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, сообщает The Washington Post.

«Есть надежда, что произойдёт примирение. Но всё уже никогда не будет прежним», — приводит издание слова одного из чиновников, близкого к Трампу и Маску.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники администрации президента США старались представить ситуацию как несущественную, подчёркивая, что Трамп давно знаком с позицией Маска по спорному налоговому законопроекту.

Однако после череды взаимных выпадов в социальных сетях глава Белого дома донёс до своих советников и журналистов CNN и ABC, что намерен прекратить общение с Маском.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на восстановление отношений между Трампом и Маском.