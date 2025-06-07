Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину в Минске

На церемонии открытия нового Национального футбольного стадиона в Минске, построенного на Китаем, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил установить памятник главе КНР Си Цзиньпину рядом с ареной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник председателю КНР Си Цзиньпину возле Национального футбольного стадиона, передает РИА «Новости».

Стадион, построенный на средства Китая, стал подарком белорусскому народу, а проект реализовала китайская сторона. Перед открытием Лукашенко показали скульптуру, изображающую белорусского и китайского футболистов, и заметил: «Тут памятник Си Цзиньпину нужно поставить».

Лукашенко напомнил, что идея строительства принадлежит самому Си Цзиньпину, который во время переговоров в Пекине неожиданно предложил подарить Минску стадион и бассейн международного уровня. Президент подчеркнул, что эти объекты полностью построены на китайские средства и поблагодарил «своего друга» и всех китайских партнеров, а также строителей.

Лукашенко выразил надежду, что новая арена станет символом белорусско-китайской дружбы и узнаваемым образом Минска. Он также отметил, что теперь сборная Белоруссии получит возможность продемонстрировать высокий класс футбола и оправдать ожидания болельщиков.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил укрепление традиционной дружбы и взаимного доверия между Китаем и Белоруссией.