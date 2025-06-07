Вице-президент США отреагировал на конфликт Маска и Трампа

Джей Ди Вэнс заявил, что сожалеет из-за публичного разлада между американским лидером и миллиардером.

«Я всегда будут лоялен по отношению к президенту и надеюсь, что Илон Маск со временем всё же вернётся в наши ряды. Может, сейчас это уже невозможно, потому что он зашёл слишком далеко, но всё же я надеюсь на это», — заявил вице-президент США в интервью подкасту This Past Weekend.

Маск отреагировал на заявление Трампа

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что Дональд Трамп лично призвал Джей Ди Вэнса занять сдержанную позиции в отношении владельца компаний Tesla и SpaceX перед записью интервью. При этом сам политик подчеркнул, что не считает разлад между главой Белого дома и предпринимателем необратимым.