В Германии взлетела популярность Мерца

Популярность нового немецкого канцлера Фридриха Мерца выросла до 36%. Об этом сообщил Bild со ссылкой на проведённый институтом Insa опрос.

Согласно данным исследования, Мерц становится всё более популярным на посту канцлера Германии. На сегодняшний день его работой довольны 36% опрошенных, что на 13% больше показателя с момента его вступления в должность четыре недели назад.

Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

«Большинство немцев разделяют позицию Мерца по миграционной политике. Он поддерживает министра внутренних дел Александра Добриндта. Визит к (президенту США. — RT) Дональду Трампу также был успешным», — приводит слова главы Insa Германа Бинкерта РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Мерца заполнить пробелы в памяти после слов канцлера про борьбу с нацизмом.