Минобороны Казахстана объяснило задержание призывников на улицах

В Казахстане призывников принудительно доставляют в призывной пункт, если те сопротивляются полиции. Об этом сообщили в республиканском Министерстве обороны.

В ведомстве пояснили, если вручить повестку лично не получается, полиция должна обеспечить явку призывника.

«При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечёт их принудительное доставление на призывной пункт», — уточнили в Минобороны Казахстана.

Как добавили в ведомстве, если сотрудники военкомата признают, что человек не подлежит призыву, его отпускают домой.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщало, что сотрудники ТЦК на Украине предлагают мобилизованным откупиться.