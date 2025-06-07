Канада выделит Украине военную помощь на $25 млн

Канадское Министерство национальной обороны сообщило о выделении свыше $25 млн для военной помощи Украине.

Об этом говорится на сайте правительства Канады.

Общее количество выделенных средств составило $25,6 млн, из которых $21,9 млн направят на закупку бронетранспортёров Coyote и Bison.

Остальные средства будут использоваться для обеспечения систем защиты от помех в сфере радиоэлектронной борьбы.

Ранее в НАТО выразили сомнения, что США прекратят военную помощь Украине.