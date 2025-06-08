Умеров заявил об одном рекорде Украины

Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров назвал 2025 год рекордным для Киева по объему военной помощи. Об этом достижении он заявил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после переговоров в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

«Имеем значительные результаты — в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны. Наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки. Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину», — сказал он.

Канада выделит Украине военную помощь на $25 млн

По его словам, Германия одобрила пакет военной помощи Киеву на 5 миллиардов евро. Также помощь выделят Бельгия (на 1 миллиард евро), Норвегия (700 миллионов евро), Швеция (440 миллионов), Нидерланды (400 миллионов) и Канада (45 миллионов долларов).

Ранее немецкий генерал Кристиан Фройдинг заявил о способности Европы поддерживать Украину без США.