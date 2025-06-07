Верховный суд Чехии отклонил апелляцию России по делу об арендной плате

Верховный суд Чехии отказался удовлетворить апелляцию российской стороны и вернул на повторное рассмотрение дело о задолженности по аренде дипломатической недвижимости.

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Ранее представители РФ настаивали на том, что чешские суды не вправе решать подобные вопросы, однако высшая судебная инстанция страны с этим не согласилась. Теперь дело направлено в городской суд Праги, который займется вопросом взыскания долга.

Согласно данным Чешского радио, сумма неоплаченной аренды за несколько месяцев превышает 60 миллионов крон (примерно 2,76 миллиона долларов). При этом Россия продолжает пользоваться девятью объектами, включая здания посольства и резиденцию посла. Иск был подан департаментом дипломатических услуг МИД Чехии, а пресс-секретарь ведомства Мариана Вернерова уже выразила удовлетворение решением суда.

Адвокат, представляющий интересы РФ Михал Пацовский, пока не получил официального уведомления о вердикте и отказался от комментариев, отметив лишь, что неприятно удивлен тем, что СМИ узнали о решении раньше его клиента.