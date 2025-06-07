Украинский Координационный штаб опроверг заявления России о том, что Киев сорвал намеченный обмен пленными и телами погибших. Соответствующее сообщение было опубликовано в субботу, 7 июня.

В заявлении подчеркнули, что слова российской стороны якобы не соответствуют действительности и предварительным договоренностям. Украинская сторона утверждает, что предоставила списки на обмен, составленные в соответствии с категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле. В то же время российская сторона, по словам представителей штаба, якобы передала другие списки, которые не соответствовали согласованному подходу.

— О репатриации тел — действительно была достигнута договоренность. Дата не была согласована. Вместо последовательного выполнения договоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса, — приводит заявления Координационного штаба «Газета.ру».

В тот же день в Сети появились кадры рефрижераторов с 1212 телами погибших военнослужащих. Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что колонна с телами солдат ВСУ прибыла в район обмена.

Названа причина, по которой Зеленский отказался забирать тела бойцов ВСУ

Еще в среду, 4 июня, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский «отрекся» от погибших граждан его страны. По словам дипломата, в целом на Украине происходит депопуляция.

Второй раунд прямых переговоров представителей России и Украины 2 июня состоялся во дворце Чираган в Стамбуле. Спустя около часа встреча завершилась, делегации общались на русском языке. Помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что российская сторона готова передать шесть тысяч замороженных тел украинских офицеров в одностороннем порядке.

По мнению военного корреспондента Александра Коца, за шесть тысяч тел солдат Вооруженных сил Украины, которые российская сторона должна была вернуть в рамках обмена, Киеву придется выплатить родственникам погибших в общей сумме 180 миллиардов рублей.