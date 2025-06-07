Европа затягивает конфликт на Украине, прикрываясь ею для «защиты» макрорегиона, заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Орбан сообщил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро. Он добавил, что это «кошмарная» сумма.

Орбан призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией

«Брюссель ведет Европу к десятилетию конфликта, представляя Украину как щит, защищающий континент. Вы не потушите пожар, подливая масла в огонь», — разъяснил Орбан.

Глава правительства подчеркнул, что Будапешт вместо поощрения эскалации призывает к прекращению огня и мирным переговорам.