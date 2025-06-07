В Верховной раде рассказали о презрительном прозвище главкома ВСУ Сырского
Украинские военные наградили главнокомандующего ВСУ Александра Сырского кличкой «сырок». Этот секрет раскрыла депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, пишет «Российская газета».
По ее словам, ранее она обращалась к главкому по имени-отчеству, фамилии, либо сокращенно называла «сыром». Но недавно Безуглая узнала, что в войсках Сырского называют «сырок».
«Это, должно быть, от какого-то восхитительного сырка в шоколаде, с манящим, вдохновляющим на подвиги фруктовым ароматом. Оттуда же, ага?» — написала она в соцсетях.
Депутат также опубликовала документ, в котором до украинских формирований доводится, что военным запрещено давать Безуглой комментарии и общаться с ней.
Сырского раскритиковали за вмешательство в работу ВСУ на оперативном уровне
Безуглая негативно относится к Сырскому, ранее она критиковала его за беспорядочное бегство ВСУ из Курской области.