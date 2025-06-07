Фигура баварского предсказателя XVIII века Мюльхиазля, известного как Лесной Пророк, вновь привлекла внимание в связи с текущими событиями, пишет "Блокнот".

Родившийся в 1753 году в семье мельника, он оставил после себя ряд мрачных предсказаний, многие из которых, как утверждают исследователи, уже сбылись. В частности, он предвидел революцию в России, крах СССР, появление железных дорог и даже современные гендерные изменения в обществе.

Особый интерес вызывает его пророчество о "большой войне на Востоке", которое многие связывают с текущей специальной военной операцией. Мюльхиазль утверждал, что конфликт закончится лишь тогда, когда "птицы смерти прекратят летать" - выражение, которое современные толкователи связывают с боевыми беспилотниками.

В его записях, сделанных местным священником, говорится: "Люди никогда не видели столько огня и железа. Это случится так быстро, что никто не поверит".

Пророк также предсказал, что война "придет с Востока и закончится на Западе", а ее окончание наступит благодаря "Большому, который придет через воду". Эти загадочные формулировки продолжают вызывать споры среди исследователей и историков.