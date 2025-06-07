Раскрыты последствия для Пентагона при отказе от услуг компании Маска

Возможный отказ государственных структур США от услуг компании миллиардера Илона Маска SpaceX может обернуться серьезными последствиями для нацбезопасности страны. Об этом пишет портал The War Zone (TWZ).

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Авторы материала заметили, что военный и разведывательный аппарат США по большей части зависит от компании Маска — особенно это касается темы космоса и связи в нем.

Помимо этого, SpaceX отведено важное место в создании системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», о разработке которой прежде сообщил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что спутники Starlink могут начать падать на Землю из-за геомагнитных бурь. О вероятности наступления подобных событий порассуждали специалисты Центра космических полетов Годдарда, принадлежащего НАСА.