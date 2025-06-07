Президент Бразилии заявил о готовности помогать в украинском урегулировании

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил готовность помогать в поисках решения конфликта на Украине. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

Бразильский лидер заявил журналистам по итогам визита во Францию, что и Россия, и Украина могут рассчитывать на посредничество Бразилии в достижении мира.

Кроме того, Лула да Силва отметил, что «настало время для того, чтобы ООН снова взяла на себя видную роль» в данном вопросе.

Президент Бразилии 14 мая сообщил о готовности содействовать прямым переговорам РФ и Украины в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся во время технической остановки бразильского спецрейса в Москве по пути из Пекина.

До этого Лула да Силва назвал «безумием» подстегивание украинского конфликта. По его словам, триллионы долларов расходуют на оружие, когда миру нужно, чтобы «их тратили на образование, здравоохранение и продовольствие для голодающих».