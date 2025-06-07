В Киеве произошли стычки между противниками проведения гей-парада и полицией

Полиция задержала несколько молодых людей, протестовавших против проведения акции сторонников ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в центре Киева. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

На видео сотрудники полиции в бронежилетах валят на землю, надевают наручники и уводят в автозак несколько человек, после чего автомобиль уезжает. Точное число задержанных не называется. По информации местных СМИ, сорвать проведение гей-парада пытались представители праворадикальных организаций. Они устроили потасовку с полицией.

Ранее издание "Страна" публиковало кадры, на которых было видно, как с одной из примыкающих улиц к площади подходит толпа молодых людей с закрытыми масками лицами и с файерами в руках. На площади дежурят несколько десятков полицейских.

По информации издания, сейчас площадь оцеплена полицией. На акцию уже собрались порядка 50 участников.

Изначально акция планировалась в одном из павильонов киевского Экспоцентра, однако затем организаторы объявили о ее переносе "по соображениям безопасности" на Михайловскую площадь рядом со зданием МИД. Такой выбор локации вызвал резкую реакцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). В Киевской митрополии ПЦУ заявили, что рассматривают проведение "мероприятия, направленного на поддержку и пропаганду в обществе греха содомии" у стен Михайловского Златоверхого монастыря, как "антицерковную провокацию, нацеленную на создание скандальной саморекламы". Местные власти на Украине, несмотря на протесты многих общественных деятелей и граждан, периодически согласовывают проведения акций сторонников ЛГБТ.