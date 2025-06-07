Экс-президент Киргизии заявил о готовности отбыть тюремный срок при одном условии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который ранее был осужден, сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готов отбыть любой срок за решеткой, если его вину признает Международный уголовный суд в Гааге.

Он предложил властям республики ратифицировать Римский статут, после чего поручить Генеральной прокуратуре страны обратиться в этот суд.

«Я готов лично предстать перед ним и ответить по всем обвинениям в мой адрес, от политических до уголовных. Пусть все узнают истину. Если власть уверена, что руководствуется справедливостью, ей нечего бояться международного трибунала. А если в Гааге сочтут меня виновным, то я готов отбыть любой срок за решеткой», — написал экс-глава государства.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. В июне 2019 года его лишили президентской неприкосновенности и задержали в рамках уголовного дела о коррупции. Атамбаева ненадолго освободили в октябре 2020 года по требованию протестующих в Бишкеке, но уже спустя несколько дней снова задержали, в том числе по новому обвинению в организации массовых беспорядков в центре киргизской столицы.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11,5 годам лишения свободы по делу по событиях в селе Кой-Таш в 2019 году. Тогда спецназ группы «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства.