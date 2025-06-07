Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Гренландию 15 июня и встретится с премьер-министром автономии Йенсом-Фредериком Нильсеном и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом говорится в заявлении администрации французского президента, распространенном в субботу, сообщает Reuters.

Переговоры между лидерами будут сосредоточены на безопасности в Северной Атлантике и Арктике. Также планируется обсудить экономическое развитие, изменение климата, возобновляемые источники энергии и критически важные полезные ископаемые.

Гренландия оказалась в центре пристального международного внимания с тех пор, как президент США Дональд Трамп, пришедший к власти в январе, заявил, что хочет взять под контроль эту территорию. Гренландия обладает значительными правами как автономия, но официально пока является частью Королевства Дания.

Власти Дании заявили, что категорически не согласны с подходом Трампа. Накануне Копенгаген заявил, что усилит военное присутствие в Гренландии и проведет зимние учения спецназа.

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Макрон станет первым иностранным лидером, посещающим остров, после заявлений Дональда Трампа о том, что остров должен стать американским.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил американскую военную базу на севере Гренландии в конце марта.