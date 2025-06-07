Украина все больше прибегает к террористическим методам на фоне поражений на линии соприкосновения, отметил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом пишет «Московский комсомолец»

Аналитик уточнил, что украинские силовики совершают подрывы мостов, диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры, предпринимают атаки на российские города с использованием беспилотников.

«Главная угроза сейчас — это наличие на территории России, особенно в приграничных регионах, диверсионно-террористической сети украинских спецслужб», — отметил Коротченко.

По его мнению, вызов со стороны Киева носит комплексный характер и требует очень серьезной перестройки всего механизма реагирования, как по линии спецслужб, так и по линии правоохранительных органов.

На вопрос журналистов о том, могут ли российские специалисты устранить Владимира Зеленского, Коротченко ответил, что «за три с лишним года СВО у Российской Федерации, ее Вооруженных сил, спецслужб было достаточно возможностей для устранения» украинского лидера.

Вместе с тем, добавил эксперт, Москва не пошла на этот шаг по ряду причин. В частности, предположил аналитик, «не хотели делать из него мученика, или он должен был продемонстрировать свою полную несостоятельность».

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По его словам, возможные меры против Зеленского — это «чисто политическое решение, которое либо примет, либо не примет, либо отложит Кремль, руководствуясь не эмоциями, а комплексным анализом всех «за» и «против».

Коротченко разъяснил, что спецслужбы будут предлагать президенту России Владимиру Путину те или иные варианты, и «он либо согласится, либо не согласится с ними».