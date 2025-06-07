Премьер-министр Великобритании Кир Стармер постоянно говорит о подготовке королевской армии к гипотетическому столкновению с сильным противником. Его слова «пугают не сильнее сельдерея», заявил в статье для The Sun известный телеведущий Джереми Кларксон.

Стармер ранее заявил, что королевство, согласно своей новой оборонной стратегии, переходит в режим «готовности к войне».

По словам Кларксона, на реализацию планов главы правительства, которые включают реформирование Вооруженных сил страны, потребуется много времени и значительное финансирование, которого нет.

«Новые атомные подлодки, современные ударные истребители, которые будут «сеять ядерную смерть» на головы врагов. Звучит красиво. Но только на бумаге», — отметил телеведущий.

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По его мнению, действующий премьер-министр страны позволяет себе резкие высказывания, но фактически является самым не воинственным лидером в британской истории.