Советник по вопросам обороны Соединенного королевства Фиона Хилл провоцирует своими словами конфликт с Москвой. Об этом заявил экс-посол Британии и правозащитник Крейг Мюррей в соцсети Х.

Комментируя интервью чиновницы изданию Guardian, он назвал Хилл «сумасшедшим разжигателем войны», подчеркнув, что при всем этом политик внесла вклад в разработку стратегического оборонного обзора, созданного под руководством премьера страны Кира Стармера.

В своем интервью британский советник по вопросам обороны прямо заявила, что Лондон находится в состоянии войны с Россией. Она отметила, что в данный момент Британия переживает трудные времена из-за якобы российской угрозы и непредсказуемых решений США.

Она также обвинила Москву в желании стать «доминирующей военной державой во всей Европе».