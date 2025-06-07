Полиция Британии предотвратила теракт против охраны Карла III

Полиция Соединенного Королевства предотвратила теракт в отношении охраны короля Великобритании Карла III, пишет The Sun.

По данным газеты, замыслы подозреваемого в отношении охранников были раскрыты после его ареста по другому делу — о хранении оружия и поджоге в развлекательном центре Солт-Хилл.

«Подозреваемый планировал нападение. Полиция проинформировала начальство в казармах, и были немедленно приняты меры, несмотря на то, что он уже находился под стражей. Это вызвало серьёзную обеспокоенность в сфере безопасности», — отметил источник.

Полиция не посчитала нужным раскрыть имя подозреваемого. Вместе с тем, стражи порядка сообщили, что молодому человеку 20 лет, он намеревался напасть на Виндзорские казармы близ королевского дворца, в частности на казармы Виктории и Комбермирские.

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Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в ворота Букингемского дворца — резиденции короля Карла III. Полиция сразу же задержала водителя авто, он не оказывал сопротивление.