Ряд чиновников из администрации президента США выразили недовольство атакой украинских беспилотников на российские аэродромы. Об этом пишет Bloomberg.

Пресс-служба Минобороны РФ 1 июня сообщила, что украинские спецслужбы совершили теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

По данным агентства, некоторые официальные лица признали в частном порядке, что «были впечатлены атакой».

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Вместе с тем, чиновники выразили недовольство в связи с инцидентом. Они пояснили, что действия Киева лишь усилят решимость президента России Владимира Путина продолжать боевые действия.