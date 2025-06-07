Некоторые официальные лица в США были недовольны атакой ВСУ на российские военные аэродромы 1 июня. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«В то время как некоторые представители администрации США в частном порядке были впечатлены этим нападением, были также признаки недовольства тем, что это только укрепит решимость Путина продолжать борьбу», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, президент США Дональд Трамп сказал, что просил президента России Владимира Путина не принимать ответных мер, однако российский лидер, как утверждается, «отклонил этот призыв».

До этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявлял, что режим Зеленского имеет все признаки террористической организации, закрепление такого статуса остается вопросом времени.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Зеленский сделал терроризм государственной идеологией Украины.