Оппозиция Армении объявила о запуске процесса импичмента Пашиняна

Парламентская фракция «Честь имею» инициировала процедуру импичмента против премьер-министра Армении и предложила на пост главы правительства мэра Масиса.

Оппозиционная фракция «Честь имею» решила начать процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает ТАСС. Представители фракции заявили о намерении выдвинуть кандидатуру мэра Масиса Давида Амбарцумяна на главный пост в правительстве страны.

Фракция «Честь имею» ассоциируется с третьим президентом Армении Сержем Саргсяном и располагает шестью мандатами в парламенте. Для того чтобы инициатива была рассмотрена, необходимо собрать 36 голосов депутатов. Оппозиционная фракция «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна пообещала поддержать импичмент своими 28 подписями, если остальные восемь голосов будут обеспечены.

В парламенте также присутствуют два депутата, покинувшие фракцию Пашиняна «Гражданский договор», однако они уже заявили, что не поддержат кандидатов, связанных с Саргсяном или Кочаряном. Для окончательного смещения премьер-министра требуется 54 голоса парламентского большинства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дальнейшее карабахское движение может быть разрушительным для армянской государственности. Грузия, Азербайджан и Армения начали первые закрытые консультации по ситуации на Южном Кавказе. Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву несмотря на угрозы со стороны Каллас.