Владимир Зеленский раскритиковал заявление Дональда Трампа, сравнившего российско-украинский конфликт с "дракой детей на площадке".

В интервью ABC News украинский политик подчеркнул, что война — это не детская ссора.

"Мы не дети с Путиным в парке", — заявил Зеленский.

Он указал, что люди, находящиеся за тысячи километров от войны, не могут в полной мере осознать всю глубину трагедии.

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Ранее с критикой аналогичного сравнения выступил и Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы этот конфликт — вопрос национальной безопасности и будущего страны.