В Киргизии прокомментировали снос крупнейшего памятника Ленину

На месте памятника Владимиру Ленину в киргизском городе Ош будет установлен флагшток. Сам монумент перенесут в другое место. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передает РИА Новости.

Местные власти призвали «не политизировать этот вопрос». В мэрии заявили, что речь идет об обычной практике — «улучшении общего архитектурного и эстетического облика городов» — и сослались на пример нескольких «городов России».

«Памятник Ленину будет перенесен в другое место. На его месте будет установлен флагшток, как в Бишкеке», — заявили в муниципалитете.

При этом со сносом памятника оказались согласны не все. Депутат парламента Киргизии Исхак Масалиев назвал этот акт невежеством и манкуртизмом.

В Киргизии демонтировали один из самых высоких памятников Ленину

Памятник Ленину, установленный в Оше в 1975 году, был одним из крупнейших в Средней Азии. Его высота с постаментом составляла 23 метра. Сегодня ночью монумент демонтировали с площади перед зданием городской администрации