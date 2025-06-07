На Западе прокомментировали бунт мобилизованных в Киеве

Известный ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал в соцсети Х кадры бунта мобилизованных в Киеве.

Накануне в соцсетях появились ролики, на кадрах которых принудительно мобилизованные украинцы дерзко разговаривают с сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине, в стране представителей центра называют людоловами), затем пытаются вырваться из здания.

«Таково представление Европы о свободном обществе. Вот, что они сделают и с вашей страной, чтобы поддержать свою войну с Россией», — обратился к европейцам Боуз.

По его оценке, действия мобилизованных были по сути полномасштабным восстанием.

На Украине растет сопротивление политике действующих властей в области мобилизации, заметили ранее военные эксперты. По их данным, людям в последние месяцы нередко удается отбить своих родственников и друзей у сотрудников ТЦК.

В частности, женщине удалось спасти своего мужа во Львове, группа мужчин отбила велосипедиста в Днепродзержинске Днепропетровской области.

В Киеве подтвердили бунт мобилизованных

Кроме того, в Одесской области неизвестные лица ликвидировали начальника четвертого отдела городского ТЦК полковника Олега Номеровского.