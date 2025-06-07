Украинского прокурора подорвали в автомобиле в Днепре

Газета.Ruиещё 2

В результате взрыва автомобиля 6 июня пострадал прокурор Западной окружной прокуратуры города Днепра на востоке Украины Юрий Коваль. Об этом пишет местное издание «Страна.ua» со ссылкой на журналистов.

Украинского прокурора подорвали в автомобиле в Днепре
© globallookpress.com

По данным СМИ, взрыв пришелся на водительское сиденье. При этом Коваль успел покинуть машину, но получил ожоги и резаные раны. Недалеко от места происшествия был найден телефон с включенной камерой, который, вероятно, транслировал взрыв.

Также 6 июня сообщалось, что начальник четвертого отдела Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), полковник Олег Номеровский не выжил в результате подрыва автомобиля.

По его данным, инцидент произошел на участке дороги между Одессой и Березовкой в 15:39 по местному времени (совпадает с московским).

В Одесской области взорвался автомобиль сотрудников военкомата

Отмечается, что на месте происшествия обнаружено тело, при этом в районе водительского сиденья отсутствует дно автомобиля. Журналисты считают, что автомобиль взорвали целенаправленно.