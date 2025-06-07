Российский преступник, ставший во главе Польши, жевал табак во время теледебатов

Выигравший с небольшим перевесом второй тур выборов в Польше Кароль Навроцкий был инициатором сноса множества памятников советским воинам, погибшим в ходе освобождения страны от нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. За это в России с февраля 2024 года он находится в списке разыскиваемых лиц, в отношении него возбуждено уголовное дело. И пусть он сторонник Трампа, нашей стране этот президент вряд ли принесет что-то хорошее.

Как считается, поляки голосуют не разумом, а сердцем. В этот раз выборы были особенно эмоциональными – явка избирателей была рекордная. Но, как считает советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич, «это лишь старые польские игры». В стране присутствуют лишь две партии, которые оформлены как политические силы: «Гражданская платформа» (ГП) и «Право и справедливость» (ПиС). Обе они попеременно получают власть в Польше, но жителям не нравится руководство страны в единой партийной принадлежности. Поэтому в последние годы ГП и ПиС сосуществуют, деля портфели президента и премьер министра. Остальные партии возникают и исчезают по мере исторических коллизий. Сейчас повторилась комбинация прошлого президентского срока: глава страны из ПиС, премьер министр, который обладает даже большими правами, из ГП. Так что, по мнению, старшего научного сотрудника Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Марии Павловой: «Выборы не показали ничего неожиданного».

1 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. В нем участвовали два кандидата: Кароль Навроцкий от оппозиционной партии «Право и справедливость» и Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской платформы». По данным государственной избирательной комиссии Польши, победу одержал Кароль Навроцкий, набрав 50,89% голосов, его оппонента поддержали 49,11% граждан. При этом данные экзитполов в день голосования сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Но поляки сердцем выбрали Навроцкого, не смотря на вылитые на него ушаты грязи во время предвыборной кампании.

Кароль Тадеуш Навроцкий родился 3 марта 1983 года в Гданьске, ему 42 года. Прямо в прямом эфире теледебатов кандидатов на пост президента Кароль употребил жевательный табак. Его обвинили в никотиновой зависимости, но именно такой способ употребления табака распространён в Гданьске. Кстати, премьер-министр Польши Дональд Туск из ГП тоже уроженец Гданьска. Так что президенту и премьеру будет, что вспомнить и о чем поговорить кроме политики.

Кароль из простой семьи, но в 2003 году окончил Высшую школу бизнеса и администрации в Гданьске, а в 2008-м — Институт истории Гданьского университета. В 2013 году в том же университете он получил степень доктора гуманитарных наук, специализируясь на новейшей истории Польши. В 2023 году получил степень MBA в Гданьском политехническом университете. Опять же во время предвыборной кампании выяснилось, что в студенческие годы Кароль подрабатывал охранником гостиницы, где якобы был сутенером и поставлял гостям проституток. Мария Павлова считает, что «все обвинения против Навроцкого во время предвыборной агитации, скорее подействовали на поляков в обратную строну: он предстал перед ними человечным – гангстером и табакозависимым». Дмитрий Буневич уверен, что Навроцкий очень грамотно провел пиар-кампанию: «Даже подчеркнул свое мнение об абортах личной историей. Он женат на женщине, которая, чтобы не делать аборт, родила ребенка вне брака. Теперь он пасынок в семье Навроцкого, помимо двух общих детей».

С 2009 года Навроцкий сотрудник Института национальной памяти, а в 2021 возглавил его (ИНП - государственное учреждение, занимающееся расследованием преступлений по отношению к польским гражданам в 1944-1990 годы и изучением деятельности органов госбезопасности фашистской Германии, Польши и СССР в этот период, в том числе для осуществления люстраций. Основан 18 декабря 1998 года). Вот здесь он и развернулся, снося памятники советским воинам и их захоронения. За что и был в 2024 году объявлен российским преступником. Но Навроцкий не унимался и активно выступал против приглашения россиян на освобождение Освенцима – День памяти Холокоста. Хотя именно советские войска освободили заключенных этого концлагеря. Но поляки решили, что представлять освободителей должны украинцы, что, конечно, совсем цинично при нынешнем неонацистском режиме на Украине.

При чем, что Навроцкий не в восторге от Украины и выступает против ее членства в Европейском союзе и НАТО. Он придерживается этих взглядов из-за неурегулированного вопроса о Волынской резне, а именно эксгумации ее жертв на территории Украины. Навроцкий считает, что государство, которое не в состоянии рассчитаться за жестокое преступление своих соплеменников, не может быть частью международных альянсов. Он также отмечал, что Польша оказывает Украине огромную экономическую и военную помощь, и поэтому оказывается в проигрышном положении. «Польские фермеры сегодня сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Польские транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Напомню о поддержке, которую украинские беженцы получили от поляков, о действиях, предпринятых польским правительством, которые помогли украинской армии», — говорил он.

В апреле 2025 года Навроцкий заявил, что глубоко разочарован Владимиром Зеленским, поскольку тот недооценил усилия поляков в вопросе помощи Киеву. «Он вел себя так, как никогда не должен был вести себя по отношению к польскому государству», — отметил политик.

Из-за его отношения к Украине Навроцкий обещал не направлять польских солдат на войну даже по просьбе президента США Дональда Трампа. Тут он, конечно, перегибает палку, если Трамп скажет, он все сделает. Не даром поехал к американскому президенту за поддержкой перед выборами в Вашингтон на Национальный День молитвы. А тот в ответ даже поздравил его с победой, написав в соцсети: «Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всю Европу. Поздравляю, Польша, вы выбрали победителя!»

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев считает, что «поляки – чемпионы мира по политическому позерству». Они надеются стать мостиком между ЕС и Трампом, потому что президент – трампист, а премьер министр – сторонник евроинтеграции. «Но для России нет ничего хуже такого посредника, как Польша», – уверен эксперт.