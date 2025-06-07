Рейд против нелегалов спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе

Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) спровоцировал беспорядки в Лос-Анджелесе. Как сообщает издание Los Angeles Times, задержания нелегальных мигрантов закончились стычками протестующих, среди которых оказались и должностные лица, с полицейскими.

«Серия неожиданных рейдов ICE в центре Лос-Анджелеса в пятницу вызвала яростное сопротивление со стороны выборных должностных лиц и протестующих, которые осудили действия правоохранительных органов, назвав их "жестокими и ненужными", и заявили, что они сеют страх в сообществе иммигрантов», — отметили авторы материала.

6 июня, около 13:30 по местному времени власти задержали сотрудников оптового магазина одежды и применили светошумовые гранаты против группы протестующих. Среди них оказался президент Международного профсоюза работников сферы услуг Калифорнии Дэвид Уэрта, который также был задержан, несмотря на полученные ранения. После этого около 200 человек собрались возле здания Федерального правительства Лос-Анджелеса.

Около 19:00 по местному времени силовики приказали им разойтись, однако протестующие начали кидать в полицейских куски бетона. После этого было принято решение вновь применить спецсредства. Результатом рейда стал арест 44 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам 12 стран. В список вошли Афганистан, Мьянма, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. В Белом доме отметили, что эти государства «представляют очень высокий риск для США».