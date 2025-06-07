В США арестовали рыбака, решившего отомстить акуле за украденный улов

Рыбак из Флориды, с ножом напавший на акулу, был арестован в США после анонимного доноса. Видео его поступка появилось в соцсети, и стало вирусным в конце прошлого месяца, пишет New York Post.

26-летнему Зейну Гарретту было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными при отягчающих обстоятельствах после того, как 22 мая он нанес несколько ударов ножом бычьей акуле. Видео этого инцидента появилось в интернете.

Один из американцев увидел ролик и донёс о нем в Комиссию по охране дикой природы Флориды, сославшись на «проблемы безопасности».

«Да, это я», — признался Гарретт, когда власти представили ему кадры с нападением на акулу.

Гарретт утверждал, что прибег к типичному методу, используемому рыбаками для защиты улова. По его словам, удар ножом должен был отпугнуть других акул.

Позже он признался, что нанес акуле несколько ножевых ранений в качестве «акта мести», потому что хищник «украл его рыбу и постоянно мешал».

При этом Гарретт сказал, что это животное «невозможно убить одним ударом ножа в голову». По его словам, ранее он убивал «гораздо больше» акул с помощью огнестрельного оружия.

Ранее американец убил редкую акулу молотком, за что был принудительно отправлен на курсы по рыбалке.