Трамп раскрыл детали переговоров с Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, рассказал на брифинге президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Журналисты попросили американского лидера раскрыть детали телефонной беседы с главой Китая, сообщить о том, удалось ли достигнуть прорыва в вопросе о редкоземельных металлах.

«Мы очень далеко продвинулись в сделке с Китаем. Мы хотели получить разъяснения», — пояснил Трамп.

По его словам, беседа прошла успешно, стороны заключили «непростое соглашение», которое принесет существенные финансовые выгоды и многое другое.

Источник уточнил, что Китай предоставил временные экспортные лицензии поставщикам редкоземельных металлов трех крупнейших автопроизводителей США.

Трамп поговорил с Си Цзиньпином

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно угрожал торговым партнерам целым рядом карательных мер, но в последнюю минуту отменял некоторые из них, заметили аналитики. Они добавили, что политика президента США сбила с толку мировых лидеров, напугала бизнесменов.