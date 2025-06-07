Министр обороны Литвы пожаловалась, что люди не видят «угрозы» со стороны России

Некоторые жители Литвы не видят якобы существующую «угрозу» стране от России и не поддерживают траты на оборону. Об этом министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передает «Sputnik.Литва».

«Часть наших граждан не понимает, что нам сейчас действительно нужны эти средства на оборону, и прямое воздействие на их доходы, особенно когда речь идет о тех или иных социальных льготах, вероятно, усилило бы такие непатриотические настроения в обществе», — подчеркнула она.

Эти граждане, отметила глава ведомства, не поддерживают увеличение расходов на оборону.

До этого премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас заявлял, что Зеленский преувеличивает степень «угрозы» от запланированных совместных российско-белорусских учений.

2 июня Зеленский в Вильнюсе посоветовал странам Европы «спросить» у своей разведки, что Россия «планирует в Белоруссии» этим летом. По его словам, Украине и Европе может «понадобиться больше совместных сил».