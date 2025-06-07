Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Киргизии. Об этом сообщается на сайте Института сейсмологии Национальной академии наук республики.

В заявлении уточняется, что эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 15 км к юго-востоку от села Орто-Сырт и на расстоянии 20 км к северо-востоку от села Ак-Бейит.

При этом в двух населенных пунктах — Орто-Сырт и Кара-Булак — интенсивность подземных толчков составила порядка 4,5 балла. Для сел Ак-Бейит, Кызыл-Туу, Кара-Булун и Казыбек этот показатель составил четыре балла.

5 июня в Киргизии также зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 4,6.

Эпицентр стихийного бедствия располагался всего в 12 км к юго-востоку от села Кара-Булак. Тем не менее никаких разрушений в зоне природного катаклизма выявлено не было. Никто из местных жителей не пострадал, подчеркнули в МЧС республики.

В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,6

В тот же день в акватории Авачинского залива у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. В региональном филиале Единой геофизической службы РАН рассказали, что очаг подземных толчков находился на глубине 38 км под морским дном. Их эпицентр, в свою очередь, располагался на расстоянии 89 км от города Петропавловска-Камчатского.