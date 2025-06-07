Трамп: Украина дала основания России разбомбить ее ко всем чертям

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ответные удары ВС РФ по Украине после атак киевского режима на российские регионы.

«Они дали Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью», – сообщил Трамп журналистам.

По словам американского лидера, как только он узнал про атаки Киева на регионы РФ, то сразу понял, что будет нанесен ответный удар.

При этом Трамп выразил надежду на то, что конфликт не должен перерасти в ядерный.

6 июня ВСУ устроили подрыв пути в Белгородской области, в результате которого с рельсов сошел тепловоз.

5 июня сообщалось о подрыве путей в Воронежской области. По данному факту СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастёт в ядерный после атак Киева

В ночь на 1 июня произошли подрывы мостов в Брянской и Курской областях. В результате погибли семь человек и 118 пострадали.