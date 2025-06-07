Смена власти: зарубежная пресса озадачилась темой роли Мелании Трамп в политике США

Хоть президент США Дональд Трамп и громогласен, не его в итоге рассматривает под лупой мировая пресса. Более интересна многим журналистам фигура его жены – Мелании. Тихий тыл американского лидера на поверку оказывается настоящим серым кардиналом: она и собственные дела ведёт, и в политику залезть успевает. Однако преимущественно её отсутствие в Белом доме становится почвой для разного рода слухов.

Самая популярная в администрации Трампа

Первые 100 дней президентства Трампа для самого американского лидера обернулись падением рейтинга. По самым разным причинам. Но главная из них – длинный язык. Говорит много, а результат на копейку. Другое дело – Мелания Трамп.

Первая леди, которая лишь изредка появлялась на публике рядом с Дональдом Трампом в течение его первых 100 дней на посту, завоевала самые высокие показатели одобрения. Она обогнала всех, даже мужа. И, что показательно, её негативные стороны оказались не такими раздражающими для американцев. С Дональдом Трампом всё иначе, поэтому он очутился позади своей супруги.

В опросе Daily Mail/JL Partners социологи попросили американцев оценить президента, вице-президента, а также нескольких членов кабинета и других видных чиновников администрации Трампа.

Первая леди получила 30% одобрительных голосов, ещё 15% относятся к ней «скорее благосклонно». Эти цифры идентичны показателям её мужа – но она возглавляет список, потому что её неблагоприятные стороны, как мы уже говорили, оказались не так уж и плохи.

После Мелании самые высокие показатели одобрения получил министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший.

На подъём Мелании смотреть интересно и удивительно. В первый президентский срок Трампа по Сети гулял хэштег #FreeMelania. Он стал трендом в Интернете, поскольку наблюдатели вообразили, что она стала заложницей идеологии своего мужа. Однако, спустя несколько месяцев после начала её второго срока в качестве первой леди, другая фраза стала наиболее часто использоваться в разговорах о Мелании: «Где Мелания?». Забавно, но это можно назвать прогрессом.

Как писала в конце мая зарубежная пресса, в одну из майских недель Мелания Трамп провела в Белом доме четыре дня. И это было самое продолжительное её присутствие там с момента инаугурации Трампа.

Она посетила три официальных мероприятия, связанных с её ролью первой леди, и завершила визит объявлением о своём последнем деловом начинании. И здесь заметна двойная стратегия: Мелания совмещает общественную и личную жизнь, используя влияние в Восточном крыле для отстаивания своих интересов и одновременно реализуя коммерческие возможности с деловой агрессией, которую чаще ассоциируют с её мужем.

Мелания, считают западные эксперты, намеренно переосмысливает роль современной супруги президента, разделяя своё время между Вашингтоном (округ Колумбия) и деловыми интересами за пределами Белого дома, при этом тщательно оберегая частную жизнь. Может, именно эта загадочность Мелании так манит публику.

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Так где же Мелания?

По данным Daily Mail, отслеживающей общедоступные записи полётов военного самолёта с позывным первой леди EXEC1F, она провела в официальной резиденции президента Америки всего 21 день с момента инаугурации мужа.

Большую часть времени она проводит в Нью-Йорке, где её сын Бэррон учится в университете. Выходные она часто проводит между домами семьи Трамп в Бедминстере (Нью-Джерси) и в Мар-а-Лаго (Флорида).

У первой леди есть персонал, который управляет её общественной и личной жизнью, включая отдельных руководителей, управляющих командами и пресс-службами, которые занимаются рекламой.

Её небольшой командой в Восточном крыле руководит глава аппарата Хейли Харрисон, давний помощник Трампа, работавший в первой администрации. Мелания Трамп также наняла Николаса Клеменса на должность директора по коммуникациям.

Непонятно, почему Мелания до сих пор не назначила секретаря по социальным вопросам (традиционно одного из первых нанимаемых сотрудников), который обычно курирует все функции Белого дома – от составления плана рассадки гостей до дипломатического общения с ними.

Её частными предприятиями управляет Марк Бекман из DMA United. В его ведении криптовалюта Мелании, недавно выпущенные в аудиоформате мемуары первой леди и иные товары, которые представлены на личном сайте жены американского президента.

Когда дело доходит до публичных выступлений, Мелания делает выбор осторожно. Она сосредотачивается преимущественно на близких ей делах, в частности на благополучии детей, в рамках своей инициативы Be Best.

Как гласят её мемуары, Мелания уравновешивает это желанием быть независимой женщиной: «Финансовая независимость – одна из моих основных ценностей, и я всегда стремилась много работать и зарабатывать собственные деньги. Моя собственная независимость всегда была для меня очень ценна».

Этот идеал определял её подход к кампании 2024 года. Мелания отказалась от традиционных обязанностей первой леди: она не присоединилась к мужу в походе, не выступила на Национальном съезде Республиканской партии и отклонила традиционное приглашение Джилл Байден выпить чаю во время перехода от администрации Байдена к администрации Трампа.

Даже её официальный портрет первой леди, на котором она была изображена в деловом костюме, давал понять, что она настроена серьёзно. Он фактически кричал: «Теперь я здесь босс».

Профессор медиаисследований в Университете Квиннипиак и эксперт по первым леди Лиза Бёрнс, характеризуя портрет Мелании, описала его так: он представляет образ человека, который хочет быть главным на этот раз. И это может быть посланием о том, что ей всё равно, что думает пресса или что думает общественность, она будет делать всё по-своему и на своих условиях.

Ломая устои

Как пишет обозреватель Bloomberg Ниа-Малика Хендерсон, мало кто из первых леди на самом деле в полной мере наслаждается беспощадной и неоплачиваемой работой. Жена первого президента США Марта Вашингтон, как известно, описывала, что чувствует себя «больше похожей на государственного заключённого, чем на кого-либо ещё».

Но это явно не про своенравную Меланию. Она оставляет «женскую работу» другим, а именно своему мужу. Сообщается, что именно президент, а не первая леди, выбирает нынче обновления стиля в Белом доме. Может, оттого их часто называют безвкусными.

По мере того, как проходят недели в Белом доме, угол резиденции, который долгое время использовался первыми леди, остается тёмным, потому что эта первая леди на самом деле не живёт в Вашингтоне, замечает New York Times. Но сама Мелания предупреждала, что не будет связывать себя одной лишь резиденцией, а поэтому всё честно.

Важно понимать, что каждая первая леди отдаёт себя этой роли за бесплатно. Джилл Байден была первой, у кого была постоянная работа за пределами Белого дома, модернизировав должность таким образом, чтобы она в идеале продолжалась и после её срока. Первые леди-демократы часто были менее традиционными, чем первые леди-республиканки, хотя все они обычно выбирают платформы, связанные с детьми – например, «Давайте двигаться» Мишель Обамы или «Готовы читать, готовы учиться» Лоры Буш.

Как подчеркнула экс-глава администрации Лоры Буш и соавтор книги Remember the First Ladies Анита Макбрайд, «С миссис Трамп нужно смотреть на качество, а не на количество. Она последовательно показывала нам, что всегда будет прокладывать свой собственный курс».

Действительно, она это сделала. В ее первый срок это часто передавалось через моду, включая памятный жакет за 39 долларов, который она носила, украшенный словами «Мне действительно все равно, а вам?». В этот раз посыл был передан через уже упоминавшийся нами официальный портрет.

В этом она, кстати, похожа на своего мужа. Мелания научилась извлекать прибыль из Белого дома, почти в нём не бывая. Amazon.com Inc. согласилась снять документальный фильм о её ограниченном времени в Восточном крыле. Как сообщается, сделка стоила 40 миллионов долларов. А накануне инаугурации мужа она запустила собственную криптовалюту, заработав на этом миллионы.

К слову, в политических делах Мелания тоже успевает поучаствовать. Так, она была первой женой американского президента, которая собственноручно поучаствовала в подписании важного законопроекта. Это был Закон об усилении защиты жертв порномести и фейковых изображений.

По словам источника, знакомого с процессом, именно Мелания обратилась к сенатору-республиканцу Теду Крузу, который выступил спонсором законопроекта, чтобы предложить свою поддержку. Как только первая леди поддержала законопроект, он быстро был принят Конгрессом при двухпартийной поддержке. Обратим внимание ещё раз: при двухпартийной! Это сильный ход Мелании Трамп.

На церемонии подписания в Rose Garden президент Трамп признал её вклад и пригласил Меланию написать своё имя чуть ниже своего. Оставаясь верной бренду, она сделала это белой ручкой с символичным логотипом Be Best.

Оставаться же полностью в тени Мелании не всегда удаётся из-за тех, кто плодит разного рода слухи, которые касаются, пожалуй, главной для первой леди США темы – её семьи.

Через короткое время после инаугурации Трампа в Сети вновь поползли слухи о возможном разводе Мелании и Дональда. Причин так думать у публики было несколько. То Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC), якобы неправильно назвал имя своей супруги: вместо Мелании сказал Мерседес. Однако это было объяснимо, он тогда обращался организатору мероприятия – Мерседес Шлапп. Фейк не прошёл.

Некоторые же замечали некоторую холодность во взаимоотношениях пары: то на инаугурации Трамп не смог чмокнуть в щёчку Меланию из-за неудобной шляпки, то доносятся голоса, якобы Мелания не просто так не сопровождает своего мужа в зарубежных поездках.

Слухи о разводе вновь появились в сети после удаленного поста от августа 2023 года, в котором говорилось: «Похоже, что просочившиеся электронные письма раскрыли явные угрозы Мелании Трамп развестись с Дональдом Трампом, а также её запросы о его пенсии и условиях, на которые она будет иметь право в рамках соглашения о разводе на сумму 2 миллиарда долларов».

По данным Mirror, источник тогда утверждал, что, хотя пара живет вместе в Мар-а-Лаго, они встречаются только ради случайного ужина. Их пути не пересекаются, да и любвеобильная фигура Дональда Трампа тоже играет свою роль.

Пользователи Reddit отмечали, что «Мелания отсутствовала на всех мероприятиях кампании Трампа и судебных заседаниях в прошлом году».

Никаких официальных доказательств этому нет. И нельзя сказать, что пара отдаляется друг от друга. Просто Мелания привыкла действовать тихо и независимо, что она и продолжает делать. И, кстати, когда дело касается её близких, – она уж точно не молчит.

Например, она довольно быстро развеяла слух о том, что её сын Бэррон был исключён из Гарварда после того, как эта вымышленная история стала расхожей шуткой в Белом доме.

Мелания пошла на редкий шаг, публично опровергнув слухи о сыне, заявив через своего директора по связям с общественностью Николаса Клеменса, что «любое утверждение о том, что он или кто-либо от его имени подал заявку, является полностью ложным». Бэррон – первокурсник в прославленной Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. Трамп неоднократно заявлял, что его сын был принят в несколько колледжей, но его сердце направлено на Нью-Йоркский университет.

А всего-то и надо было: когда Трамп всерьёз нацелился на Гарвард, отменив масштабный раунд федерального финансирования после того, как университет не подчинился его требованиям, в Интернете было полно предположений о том, что он был зол, потому что его сына туда не приняли. «Трамп нацелился на Гарвард, потому что университет отклонил кандидатуру Бэррона?» – гласили несколько сообщений в социальных сетях.

Кстати, по словам той же Мелании в одном из недавних интервью, Бэррон действительно всегда думал об учёбе в Нью-Йорке. Он «хочет быть в Нью-Йорке, учиться в Нью-Йорке и жить в своём доме», – сказала она в интервью Fox News.

Как бы то ни было, Мелания была и остаётся загадочной фигурой для многих. Циркулирующие вокруг неё слухи легко объяснить, она в действительности мало что скрывает, относительно своего мировоззрения на посту первой леди. С другой стороны, её усиливающиеся позиции заставляют задуматься о многом. Неужели, Мелания и правда научилась быть серым кардиналом?