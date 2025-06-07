В Великобритании разгорелся скандал из-за внебрачного сына Карла III

В королевской семье новый скандал. Объявился внебрачный сын короля и королевы. 59-летний мужчина заявил, что является первенцем Карла III и Камиллы. Он уверяет, что тайну своего происхождения узнал от бабушки.

Как пишет Daily Express, о своем праве на британский престол заявил австралиец Чарльз Доранте-Дей. По словам мужчины, Камилла родила его в возрасте 19 лет и оставила в больнице, при этом она успела дать сыну имя любимого мужчины. Когда Чарльзу было 8 месяцев, его усыновили. А потом семья Доранте-Дей переехала в Австралию.

О том, что настоящий отец Чарльза — король Великобритании, он узнал от своей бабушки. Женщина, умирая, раскрыла семейную тайну. Австралиец поверил старушке на слово, хотя никаких доказательств она не предоставила.

Более того, дата рождения Доранте-Дей указывает на то, что он никак не может быть сыном Камиллы от Карла III. Чарльз родился 5 апреля 1966 года, а король и королева познакомились только в 1970 году.

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Мужчина рвется в Великобританию и просит, чтобы его предполагаемые родители прошли тест ДНК. Доранте-Дей убежден в своем королевском происхождении, и уже требует, чтобы титул принца Уэльского забрали у Уильяма и передали ему.

"Трудно воспринимать, что Уильям новый принц Уэльский иначе чем удар мне по лицу", — рассказал Чарльз журналистам.

Во дворце на объявившегося сына короля внимания не обращают. Королевская семья не дает комментарии и просто игнорирует заявления Доранте-Дея.