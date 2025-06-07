Бывший президент Армении предложил инициировать вотум недоверия Пашиняну

Возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении (РПА) выступила с инициативой к парламентской фракции «Честь имею» вынести вотум недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну, начав соответствующий политический процесс.

Об этом говорится в заявлении партии, передает РИА Новости.

«Республиканская партия Армении предлагает депутатам фракции «Честь имею» представить предложение о выражении недоверия премьер-министру», — говорится в заявлении партии.

Отмечается, что после успешного завершения процесса в Армении должно быть создано правительство на принципах консенсуса.

В свою очередь глава оппозиционной фракции парламента Армении «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что он и его сторонники готовы начать процесс импичмента премьер-министра республики.

Мамиджанян отметил, что сейчас, по мнению членов фракции, самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру.

Летом 2024 года в столице Армении прошел ряд демонстраций. Участники выступали за отставку Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

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Спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что власти страны не обсуждают возможность проведения досрочных выборов на фоне акций протеста оппозиции.