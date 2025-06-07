Маск ответил на пожелания «всего хорошего» от Трампа

Американский предприниматель Илон Маск ответил взаимностью на пожелания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Соответствующий пост миллиардер опубликовал в соцсети X.

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Это стало реакцией на видео, где американский лидер, обращаясь к журналистам у Белого дома, заявил: «Я просто желаю Илону всего хорошего».

«Аналогично», — написал Маск.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Трамп связал «сумасшествие» Маска с употреблением наркотиков

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее сообщалось, что союзникам Маска может грозить чистка из-за конфликта с Трампом.